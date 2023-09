Antonella Racasa makikipagtagisan ng utak sa 3rd Rizal Leg 16U Chess

NAKATAKDANG sumulong ng piyesa si Woman National Master Antonella Berthe Racasa sa 3rd Rizal Leg Youth 16 & Under FIDE Rated Standard Chess Tournament 2023 na gaganapin sa Pasig City sa Setyembre 16.

Inaasahang mapapalaban si former Philippine Sportswriters Association (PSA) awardee Racasa kontra matitinik na kapwa mga batang woodpusher.

Ipatutupad ang six rounds Swiss System, posibleng magbigay ng magandang laban kay 16-year-old Racasa ang mga seeded player na sina Cedric Kahiel Abris, Christian Mendoza at David Leonard Azuela.

Kasalukuyang naghahanda si Racasa upang masilo ang inaasam na korona sa standard event na may 60 minutes at 30 seconds increment per move format.

Si Racasa ay produkto ng Batang Pinoy na grassroots program ng Philippine Sports Commission (PSC).

Ang ibang makikipagtagisan ng isip para hadlangan ang pakay ni Racasa ay sina Jian Carlo Rivera, Davin Sean Romualdez, Dsutine Casenas at AIM Gabriel Ryan Paradero.

Kasali rin ang dalawang Indian chessers na sina Ujjwal Jha Utkarsh at Kumar Arshiv. (Elech Dawa)