Alden, Julia nagkaiyakan

Magkahalong saya, lungkot ang naramdaman ng mga fan sa napanood nilang ‘chikahan’ nina Alden Richards, Julia Montes.

Sa mahigit pitong minuto na kumustahan nila, marami raw natutunan ang mga fan.

Sa tanong pa lang ni Alden kung kumusta si Julia, napa-emote agad ang mga fan.

“Lagi kong sinasabi na first time ko maging proud sa project. I mean, happy naman ako sa mga past project na ginawa ko. Pero kasi may dilemma ako sa ganyan, na parang nahihiya ako. Hindi dahil sa hindi ako proud sa project na ginawa ko, but hindi ako proud sa sarili ko.

“But on this project, parang first time ko ma-feel na excited akong makita nila kung ano ang pinaghirapan natin,” sabi ni Julia.

Sabi ni Alden, iba raw kasi siguro kapag ‘maganda at mahal mo’ ang ginagawa mo?

“Oo may ganun siyang impact sa akin. So parang more than as an actor, sa personal side ko, meron siyang happiness. Kasi tayo ‘di ba, minsan may happiness tayo as an actor. Ngayon, na-realize ko na puwede palang sabay.

“Sabi ko nga, ang journey natin on and off cam. Parang for the books, na hindi mo alam kung mauulit pa sa iba, at hindi mo na mauulit kahit tayo pa ito, kasi iba `yon,” chika pa rin ni Julia.

Tanong naman ni Julia kay Alden, “Bakit ako?” Na sabi nga niya, first time ni Alden na sumali sa pagpu-produce, at base sa mga proyektong ginawa niya noon, may pressure nga raw agad.

“Bakit sa akin ka tumaya?”

“Why you? I told you, gut feel,” sagot ni Alden.

“I think everything happens for a reason. Si Lord binibigyan tayo ng opportunity sa buhay, because kailangan siyang mangyari. And this was meant to happened. I have no regrets,” dugtong na sabi pa ni Alden.

“Na-touch ako doon,” hirit ni Julia.

At siyempre, tinanong nila ang isa’t isa tungkol sa memorable experience nila sa pagsasama sa ‘Five Breakups and a Romance’.

Sabi ni Julia, wala siyang ma-pinpoint dahi lahat daw ay peak.

“For me, lahat peak. Peak to the point na paano ka pipili? Ang hirap kasi. Lahat gusto mo. Mahirap sagutin. Pero kung kailan sumagot, ‘yung finale na lang, kasi doon nag-sink in sa akin na, di ba, ‘yung impact sa atin, kasi wala sa usapan `yon, kung paano magbibitaw. Basta nagbigay si direk, na heto, heto, heto, and then, while doing that, back shot pa lang, ay iba pala siya kapag nandun ka na. My gosh, doon nag-sink sa akin na ito ang pinagdaanan nating dalawa, ng character.”

Marami nga ang na-excite sa finale na `yon, na sabi nga ay walang dialogue, pero nagkakaintindihan sila.

“Kaya I was very emotional, na bakit kita naiintindihan? Sabi ko, bakit ko naiintindihan si Jules, kahit wala siyang sinasabi?” tanong pa ni Alden, na maluha-luha na sa puntong ito.

“Siguro wala kasi tayong ano… umabot tayo sa friendship na… naiiyak naman ako,” hirit ni Julia.

Well, isa nga lang ang ibig nilang sabihin, na sa sobrang closeness nila, tinginan pa lang, nagkakaintindihan na sila.

“Nag-uusap tayo, wala kang sinasabi, pero nagi-gets kita, eh,” emotional na dialogue pa ni Alden.

Si Julia naman, na-appreciate raw talaga niya na wala raw naging wall sa kanya si Alden.

“Hindi dahil sa kaharap kita, pero iba talaga ang naging flow,” sabi na lang ni Julia.

Anyway, may part 2 ang chikahan nila na `yon, at mukhang mas emotional pa ang ganap sa kanila.

Chika nga ng mga fan, grabe ang nabuong friendship sa kanilang dalawa. (Dondon Sermino)