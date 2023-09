Wesley So markado sa US Championships

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa si Grandmaster Wesley So sa 2023 US Chess Championships na gaganapin sa Saint Louis sa susunod na buwan.

May standard ELO rating na 2753, isa sa makakaharap ni 29-year-old So si top seed at world No. 2 player GM Fabiano Caruana (ELO 2786).

Nakalaan ang prize fund na $250,000, ang nasabing event ay may 12-player single round robin format na susulong sa Oktubre 5 hanggang 17.

Kabikang din sa mga matitikas na makakalaban ni Cavite-born So sina GM Levon Aronian at Leinier Dominguez.

Ayon sa mga chess analyst, si former Philippine chess team star player at three-time US champion So ang markado sa laban.

Ang ibang makakaharap ni two-time Grand Chess Tour champion So ay sina Sam Shankland, Sam Sevian, Hans Niemann, Ray Robson, Dariusz Swiercz, Jeffery Xiong, Abhimanyu Mishra at Andrew Tang. (Elech Dawa)