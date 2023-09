Vice, Ion kinasuhan sa subuan

Nahaharap sa kasong kriminal ang kontrobersiyal na host ng noontime show na “It’s Showtime” na si Vice Ganda at ang kanyang partner na si Ion Perez.

Ito ay makaraang maghain ng criminal case ang grupo ng Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas, Inc. (KSMBPI), laban kay Vice Ganda (Jose Marie Borja Viceral sa tunay na buhay) at sa kinakasamang si Benigno Dungo Perez na mas kilalang Ion Perez.

Isang nakilalang Atty. Leo Olarte, ang kumatawan sa KSMBPI, kasama ang ilang miyembro ang naghain ng kaso sa Quezon City Prosecutor’s Office nitong Lunes, Setyembre 11, 2023.

Ang isinampang kaso laban kina Vice at Ion ay ang paglabag umano sa Article 201 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Section 6 ng Article 201 at sa Republic Act No.10175, o Cybercrime Prevention Act of 2012.

May kaugnayan ang kaso sa sinasabing mahalay na ginawa nina Vice at ang partner nitong si Ion sa “Isip Bata” segment ng “It’s Showtime” noong July 25, 2023 kung saan ay nagsubuan ang mga ito ng icing ng cake gamit ang daliri.

Una nang pinatawan ng Movie and Television Review and Classification Board ng 12 araw na suspensiyon ang “It’s Showtime” pero hinihintay pa ang paghahain nila ng motion for reconsideration. (Dolly Cabreza)