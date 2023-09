Terrence Romeo parang rookie pakiramdam sa balik PH squad

LIMANG taon na nang huling magsuot ng Gilas Pilipinas jersey si Terrence Romeo.

Ipinatawag siya ni interim coach Tim Cone para isama sa team na ipapadala sa Hangzhou Asian Games. Agad tumugon ang dating three-time PBA scoring champion.

Sa unang ensayo sa PhilSports Arena nitong Lunes, namamalahibo raw si Romeo, para daw ulit siyang bago sa national team. “Hindi ko na nga matandaan kung ano ‘yung pakiramdam ‘nung naglalaro sa international,” anang San Miguel Beer guard. “Parang rookie ako ulit.”

Naroon pa rin daw ang kumpiyansa niya sa sarili. “‘Yung feeling lang na maglaro ulit at magsuot ng Gilas jersey, parang rookie lang ‘yung pakiramdam kasi sobrang tagal na,” aniya.

Mainam pa ang pulso ni Romeo, sila nina RR Pogoy at Calvin Oftana ang pangunahing pambala sa long range. “I think he will fit really well in what we want to do,” salo ni Cone.

Huling naglaro si Romeo sa national team, kasama sila ng nagbabalik ding si Calvin Abueva sa mga sinuspinde ng FIBA pagkatapos ng rambulan sa Philippine Arena nang maglaro laban sa Australia noong 2018 para sa 2019 FIBA World Cup Asian Qualifirers.

Miyembro rin sina Romeo at Abueva sa Gilas squad na sumikwat ng silver sa 2015 FIBA Asia Cup sa China at sa William Jones Cup sa Taipei ng parehong taon. (Vladi Eduarte)