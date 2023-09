Ricky Hatton sinisi erpat ni Floyd Mayweather kaya na-knockout kay Manny Pacquiao

NAGLABAS ng hinanakit si dating world champion Ricky “The Hitman” Hatton patungkol sa kanyang dating head trainer na si Floyd Mayweather, Sr. matapos akusahan itong nagkamali sa pagbibigay ng tamang paghahanda kontra kay Filipino boxing legend Manny “Pacman” Pacquiao na nauwi sa mabilis na second round knockout loss noong 2009.

Masama ang loob ng 44-anyos mula Stockport, Greater Manchester, England nang hindi umano umangkop ang ibinigay na training ni Mayweather, Sr. dahil mas lalo itong nalubog sa hukay, kung saan inilahad niyang pinatumba siya ng kanyang sparring partner.

“It seems to me that Floyd, Sr. just drove me into the ground then with his training, eight weeks before the fight, I felt fantastic, but he drilled me and drilled me, round after round after round,” pahayag ni Hatton sa SunSport. “Then two or three weeks before the fight my sparring partner, one of them knocked me on my a**. I thought, this ain’t right.”

Nadagdagan pa umano ang sama ng loob nito nang hindi man lang siya ihinanda nito sa isang southpaw boxer na kinakailangan niyang mapag-aralan dahil sa stance na mayroon si Pacquiao.

Maging sa pagtungtong niya ss Las Vegas para sa kanilang laban sa MGM Grand Garden Arena noong Mayo 2, 2009 ay wala umanong ginawang hakbang si Mayweather, Sr. upang sumuntok ito sa kaliwang posisyon.

Tinapik nito si Mayweather, Sr. upang palitan ang dating coach na si Billy Graham matapos mabigo sa anak nitong si “The Money” Floyd Mayweather, Jr. noong 2007.

Nasundan ito ng dalawang panalo laban kina Juan Lozcano at Paulie Malignaggi para sa IBO at The Ring welterweight titles, subalit mas paniguradong mararamdaman nito ang matinding pagsubok laban kay Pacman na nasa 30-anyos pa lamang noong panahon na iyun.

“I then fell out with Billy Graham so mentally I was down, and I fought Malignaggi and I was back up, then I fought Pacquiao and I was back down again. So even though Floyd Mayweather, Sr. trained me into the ground a little bit – and he couldn’t do southpaw pads – my mind wasn’t in a good place anyway,” paliwanag ni Hatton.

“I was never gonna pull out of the fight because the tickets had been sold and I’m a proud man but if I had, I’d have ended up in the same place anyway. My head wasn’t right because since the Mayweather fight my mind was never right. Even if the training hadn’t gone bad, my head wasn’t right. If I had pulled out, that might have done more damage. So it’s a hard one to say.”

Nagtapos ang karera ni Hatton kontra Ukrainian boxer Vyacheslav Senchenko noong Nobyembre 2012 kasunod ng ninth round knockout loss sa Manchester Arena.

Matapos noon, nagsisilbi na lamang itong coach sa ilang baguhang fighters. (Gerard Arce)