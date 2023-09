‘Pinas tutulong sa mga biktima ng Morocco quake

Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa mga biktima ng 6.8 magnitude na lindol na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 2,000 katao at pagkasugat ng mara­ming iba pa sa Morocco.

Sa kanyang post sa social media, sinabi ng pangulo na ipagdara­sal ng sambaya­nan ang mga pamilyang naapektuhan ng malagim na trahedya.

“We stand in grief and solidarity with you, and our prayers go to the families affected by this tragedy,” anang Pangulo.

Nakahanda aniya ang gobyerno ng Pilipinas na tumulong at magbigay ng anumang uri ng suporta para sa mabilis na pagbangon ng Morocco.

Kumpiyansa si P­ngulong Marcos na muling makakabangon ang mga biktima ng lindol sa pamamagitan ng pagkakaisa. (Aileen Taliping)