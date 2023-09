PH paboritong taguan ng mga manyak – BI

Naalarma ang Bureau of Immigration (BI) bunsod ng magkakasunod na pag-aresto sa mga dayuhan na may mga kasong sexual abuse.

Sa ulat, limang umano’y registered sex offender (RSO) ang naharang ng BI sa iba’t ibang daungan sa bansa sa loob lang ng isang linggo.

Ayon sa BI, Agosto 30 nang maharang sa Davao International Airport (DIA) ang Amerikanong si Neil David Laursen, 55, mula sa Singapore sakay ng Singapore airlines flight; Agosto 31, sa Mactan Cebu International Airport (MCIA) ang Briton na si Stephen Albert Costa, 58, sakay ng Emirates flight mula sa Dubai; Setyembre 1 sa MCIA ang Amerikanong si Benancio Vasquez, 57, mula sa Incheon, South Korea sakay ng Korean Airlines flight; Setyembre 4 ang Amerikanong si Troy Delbert Houk, mula sa South Korea sakay ng Asiana Airlines; at Setyembre 5 ang Amerikano ring si Kevin Crispe mula sa Taipei sakay ng China Southern Flight.

Sinabi ni BI Commissioner Norman Tansingco na nakumpirma nila na may rekord ng pagiging sex offender ang mga ito sa kanilang bansa.

“With the return of tourism also comes the return of aliens who will try to abuse our hospitality. We warn these predators not to attempt to enter the country, as we have close coordination with different governments, who provide us information about sex offenders that might attempt to enter the Philippines,” dagdag pa ng opisyal.

Itinatakda ng Philippine Immigration Act of 1940 na bawal pumasok sa bansa ang sinumang nahatulan ng krimen na may kinalaman sa moral turpitude, kabilang dito ang pagiging sex offender.