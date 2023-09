Patuloy na training ang kailangan

Sa kabila ng mga pagsisikap ng Philippine National Police (PNP) na maipatupad nang maayos ang kanilang misyon bilang tagapagpatupad ng batas, hindi na nawala ang mga batikos at reklamo laban sa ating kapulisan.

Ilan po sa mga reklamo ay ang maling procedure sa pag-aresto ng mga suspek o maling paghawak at pangangalap ng ebidensya na karaniwang nagiging dahilan kung bakit nadi-dismiss lamang ang kaso na sinasampa sa korte laban sa mga hinihinalang mga kriminal.

Ayon sa isang pahayag ng Department of Justice (DOJ) kamakailan, sa mga complaint na nai-file ng Philippine National Police (PNP) at iba pang law enforcement agencies, 90 hanggang 95 porsiyento po ay nadi-dismiss ng mga prosecutor. Kapag naman nakarating na sa korte, 80 hanggang 90 porsiyento ang nadi-dismiss din dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensiya o dahil sa technicality.

Hindi na po ito nakakapagtaka dahil sa mahigit-kumulang na 225,000 miyembro ng PNP, 22,774 lamang ang trained sa criminal law and procedures, ayon na rin sa Department of the Interior and Local Government (DILG). Sa mga trained sa criminal law and procedures, kakarampot na 123 lamang ang may law degree.

Napatunayan ko po mismo ang kakulangan ng training ng ating kapulisan sa nakaraang hearing na isinagawa ng Committee on Public Order and Safety ng Kamara de Representante sa pangunguna ng ating kaibigan na si Sta. Rosa City Congressman Dan Fernandez.

Ang pagdinig ay pinatawag ni Cong. Fernandez para imbestigahan ang mga diumano ay ilegal na pag-aresto ng PNP sa kanilang pagsasagawa ng mga drug buy-bust operations.

Tinanong ko po sa hearing ang lider ng arresting team sa isang hinihinalang illegal buy- bust operation sa San Pedro, Laguna kung kailan siya huling nakapag-training sa police operational procedures. Ang sagot sa akin ay hindi pa raw siya nakapag-training muli simula nang siya ay pumasok sa PNP may 13 taon na ang nakalipas.

Inilahad ko ito kay PNP Chief, General Benjamin Acorda Jr. sa nakaraang pagdinig ng panukalang badyet ng DILG. Sakop po ng DILG ang PNP kaya’t kasama ang mga opisyal ng kapulisan sa hearing.

Maging si Gen. Acorda ay nagulat at sinabing ‘alarming’ o nakakabahala ang hindi pagte-training ng nasabing police officer gayong mandatory ito. Ibig sabihin ay requirement para sa lahat ng pulis. Ayon kay Gen. Acorda, papaimbestigahan niya ang nasabing police officer para alamin kung bakit kahit minsan ay hindi man lang siya nakapag-training para hindi makaligtaan ang tamang police operational procedures.

Dahil tayo po naman ay may kaalaman sa PNP bilang dating assistant secretary ng DILG, binigyang-diin ko po sa hearing ang kahalagahan ng patuloy na pagte-training at edukasyon ng mga pulis.

Hindi lamang po sa police operational procedures sila dapat nagte-training at nag-aaral, kundi maging sa mga bagong kautusan na pinapalabas ng hudikatura o mga bagong batas na naipapatupad patungkol sa peace and order.

Isang halimbawa na po lamang ay ang paggamit ng mga pulis ng body-worn camera. Nagpalabas na ng mga panuntunan ang Korte Suprema patungkol dito, kaya’t dapat ay up to date ang kaalaman ng mga pulis sa aspektong ito.

Tulad nga po ng ipinaalala ko sa PNP, dapat ay huwag nating alalayan ang mga pulis kapag nagkamali na. Alalayan natin sila, turuan ng tamang police procedures bago pa sila magsagawa ng operasyon para matiyak na walang kinabukasang masisira at hindi sila masasampahan ng mga reklamo at kaso. Bukod diyan, maiiwasan na ang pagdi-dismiss ng mga kaso na sinasampa sa korte.

Hindi naman po ito mahirap dahil may badyet naman ang PNP. Sa susunod na taon, ang kanilang proposed budget para sa police education and training ay P1.26 billion. Sabi ko nga po kay Gen. Acorda, kung kulang pa ay susuportahan natin ang pagdagdag ng badyet para sa police training and education.

Napapag-usapan na rin lamang po ang tungkol sa peace and order, sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito para bigyang pugay muli ang ating bagong Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff na si Gen. Romeo S. Brawner Jr.

Nakumpirma po ng Commission on Appointments (CA) nitong nakaraang linggo ang ating kaibigan na si Gen. Brawner bilang ika-60 na chief of staff ng AFP. Si Brawner ang unang AFP chief of staff na manunungkulan na may fixed term na tatlong taon, ayon sa probisyon ng Republic Act 11939.

Si Gen. Brawner ay graduate ng Philippine Military Academy (PMA) ‘Makatao’ Class of 1989. Hindi matatawaran ang kanyang galing at talino. Tatlo ang kanyang Master’s Degree na mula sa Ateneo de Manila, Asian Institute of Technology in Thailand at Oxford University, at US Army War College. Pero mas hindi matatawaran ang husay at dedikasyon sa pamumuno ni Gen. Brawner na nagsilbi na commanding general ng Philippine Army bago sa kanyang pagkakatalaga bilang AFP Chief of Staff.

Muli, congratulations, Gen. Brawner! Hangad ko at ng buong sambayanang Pilipino ang iyong tagumpay. Mabuhay ka!