National boxing team todo-ensayo sa Australia

PUSPUSAN ang paghahandang isinasagawa ng Philippine national boxing team sa bansang Australia sa pangunguna ng mga Olympian na sina Nesthy Petecio, Carlo Paalam, Eumir Felix Marcial at Irish Magno para sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China na magsisilbi ring Olympic Qualifying Tournament para sa 2024 Paris Games.

Todo-ensayo ang national squad sa Australia training camp na ginaganap sa Australian Institute of Sports sa Canberra simula noong Agosto 30 na magtatapos hanggang Setyembre 13, habang nakahandang lumipad patungong China ang koponan sa Setyembre 20 o 21 para sa nakatakdang simula ng bakbakan sa Setyembre 24 hanggang Oktubre 5 sa Hangzhou Gymnasium sa Gongshu District.

“Okay naman ang kanilang preparation. [Our] goal in the last phase is more on tactics and strategies. It’s good that they’re getting additional sparring opportunities with the Australian team and some boxers from India (not their national team),” pahayag ni Association of Boxing Alliances in the Philippines secretary-general Marcus Jarwin Manalo sa Abante Sports kahapon. “We’re also managing them physically because everyone’s fatigued at this point.”

Nakatakdang magpadala ang national team ng 10 boksingero na kinabibilangan nina Tokyo Olympics silver medalists Paalam na sasabak sa panibagong division sa featherweight, kapwa runner-up sa 2021 meet Petecio sa paboritong under-57kgs category, bronze medalist Marcial sa men’s under-80kgs, Olympian Magno sa women’s under-54kgs, dating Southeast Asian Games champion John Nobel Marvin sa men’s under-92kgs, Aira Villegs sa women’s under-50kgs, Mark Ashley Fajardo sa men’s 63.5kgs, Marjon Pianar sa 71kgs at Aaron Jude Bado sa men’s flyweight class.

“Ready tayong magpadala ng six 6 boxers out of 7 events sa men kasi wala tayong 92+kg, habang sa women’s tatlong boxers out of 6 events, wala tayong 60, 66, at 75kgs,” paglalahad ni Manalo.

Nagsimulang maghanda ang national team sa India training camp sa National Sport Institute sa Patiala noog Hulyo 28 hanggang Agosto 6 at muling bumalik noong Agosto 6 hanggang 20. (Gerard Arce)