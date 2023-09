Nakakatuwa! Lea shinare collab ng SB19 kay JVKE

Nataranta at sobrang kinilig ang fans ng SB19 dahil sa pag-share ni Lea Salonga sa kanyang Instagram ng video ng sikat na grupo.

Tulad ng maraming Pinoy sa buong mundo, bet na bet din ng singer-actress ang remix version ng hit song na ‘Golden Hour’ ni JVKE at ng SB19.

Actually, matagal nang hinihintay ng A’TIN (tawag sa fans ng grupo) ang recognition na ito from Lea. Feeling nila hindi type ng huli ang kanilang iniidolong grupo dahil proud BTS fan si Lea. Kaya sobrang saya nila at big deal for them nang mag-post na nga ang singer-actress.

Hirit nga ng mga faney ng Pinoy music icons, sana raw mag-collaborate rin sa isang kanta si Lea at ang SB19.

Ayon nga sa isang Pinoy na si @jesmeralda_jake na nakapanood ng concert ng grupo sa US, “After watching SB19 perfomance in JVKE concert in Boston, it’s safe to say that SB19 is the second best export talent from the Philippines next to the incomparable Lea Salonga. The best group from PH, they are truly a world class act.”

Special guest kasi ni JVKE sa kanyang ‘What Tour Feels Like’ show sa House of Blues Boston ang SB19 at hangang-hanga nga ang sikat na American singer-songwriter-producer sa international P-Pop super group.

Masasabi ngang patuloy pa rin ang pagsikat ng SB19 internationally.

Bongga!