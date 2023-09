Mga faney ni Janella wasak puso: Joshua, Emilienne todo rampa sa Italy

Todo gala si Joshua Garcia at ang rumored girlfriend niyang si Emilienne Vigier sa Italy. Sure na sure nga ang mga netizen na magkasama ang dalawa, na oo naman, pareho silang nandoon ngayon.

Pinagkumpara nga nila ang mga photo na pinu-post ni Emilienne at mga photo ni Joshua. At kahit mga solo photo lang ang post nila, pero base sa mga location, lalo na raw ang mga plato sa lamesa, pati na ang mga pagkain, parehong-pareho.

Nagtataka lang ang mga fan, bakit kailangang hiwalay ang mga photo nila, samantalang tanggap naman daw ng mga fan na si Emilienne ang dyowa ngayon ni Joshua.

At si Emilienne, naka-off pa rin ang comment section, sa takot siguro niya na bombahin na naman ng iba’t ibang mensahe ang Instagram wall niya.

“Cute photos & Dindin but the lady in the back… I’m dead! Also me complaining that possibly, it ain’t my damn angle!” sabi lang ni Emilienne sa mga photo niya.

Si Joshua naman, dedma lang sa mga komento, at malayang magbigay ng mensahe ang mga fan sa kanya.

At mababasa mo nga ang pag-sang ayon ng mga netizen sa relasyon nila ni Emilienne.

“Kaninong jowa talaga siya?” tanong ng isang netizen.

At heto nga ang sunud-sunod na sagot:

“Si @emiliennevigier look at her story. Also her latest post.”

“’Yung shoes nga match doon sa post ni girl, pati `yung plate. Haha.”

“Happy for you Joshua and Emilienne.”

“This is love.”

“Joshua deserve mo si Emilienne. Pareho kayong hot.”

“Obyus na kasama ni Joshua si Emilienne. Pareho sila ng plate design. Sarap maki-chismis.”

Anyway, hiling din ng maraming fan, kung saan masaya si Joshua, suportahan na lang.

Pero, marami ring fan ang luhaan, dahil ang inaasam nila ay magkakasama nga sina Joshua at Janella Salvador sa Milan, Italy. Lalo na at magsasama nga ang JoshNella sa isang proyekto na kukunan daw sa London.

Na ito nga raw ang pagkakataon para mag-usap, mag-bonding ang dalawa, at sa Italy pa ha! Pero bigo nga raw sila.

Sa latest IG story ni Janella, puro solo ang kuha niya at ang ganda-ganda ng pag-emote niya, ha! (Dondon Sermino)