Kaso ng leptospirosis sumirit sa 205%

Sumirit sa 204.5% ang kaso ng leptospirosis sa Bacolod sa loob ng nakalipas na siyam na buwan, ayon sa ulat ng City Health Office (CHO).

Sinabi ng tanggapan na naitala ito simula Enero 1 hanggang Setyembre 2 ngayong taon.

Sa ulat, umabot sa 67% ang tinamaan ng leptospirosis at 12 ang namatay ngayong taon kumpara sa 22% na may limang nasawi sa parehong panahon noong 2022.

Ayon sa CHO, pinakamaraming tinamaan ng leptospirosis sa mga barangay ng Mansilingan, Bata, Felisa, Estefania, Banago, Vista Alegre, 35, Taculing, Singcang-Airport at Pahanocoy at apek­tado rito ang nasa edad pito hanggang 76.

“About 70 percent of these cases were exposure or contact withcontaminated water or ground,” paliwanag ng CHO. ­(Edwin Balasa)