Karera Tips Ni JP Gonzales

R01 – 4 Daily Burn, 7 Sister Moon, 5 Golden Jaraywa, 3 Noble Touch

R02 – 1 Bisyo Mag Serbisyo, 2 Autumn Shower, 4 Rockaway, 3 Gold Rush

R03 – 2 Magnolia Ashley, 1 Indelible Quaker, 7 Bagay Na Bagay, 3 Apollo

R04 – 4 Shining Thunder/Flying Eagle, 10 Queen Margaux, 8 Signature Whiskey, 1 Meet Me In D Corner/Golden Buzzer

R05 – 1 Winning Shot, 11 Daldalero, 3 Speedy Wego, 9 Gee’s Song

R06 – 12 Amor Mi Amor, 2 Oradas Gray/Grand Majesty, 10 Top Creed, 13 Uncle Vhines

R07 – 6 Top Posse, 10 Street Smart, 11 Bucasgrande Island/Cash Is King, 7 El Mundo

R08 – 5 Tenteng Enteng, 3 Batang After Seven, 8 Eyeshot, 7 Caraga Wonder

Solo Pick: Daily Burn, Bisyo Mag Serbisyo, Amor Mi Amor

Longshot: Magnolia Ashley, Winning Shot, Tenteng Enteng