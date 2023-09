Kapalit ng P311B DOH budget! Leachon nilaglag ni Herbosa

Nagbitiw na si Dr. Tony Leachon bilang special adviser for non-communicable diseases sa Department of Health (DOH) dahil sa personal na kadahilanan.

“I have made this decision after careful consideration,” saad ni Leachon sa resignation letter na isinumite kay Health Secretary Teodoro Herbosa. “And it is based on personal reasons that I believe are best for me, my family, and my future.”

Sa isang radio interview, inamin ni Leachon na nagtampo siya kay Herbosa dahil parang pinabayaan siya nito sa hearing ng House committee on appropriations noong nakaraang linggo kung saan kinuwestiyon ni Iloilo Rep. Janette Garin ang appointment niya (Leachon) bilang DOH special adviser dahil hindi naman daw ito isang health expert.

Sabi ni Leachon, nagtungo siya sa tanggapan ni Herbosa nitong Lunes at nag-sorry ang kalihim sa ginawang paglaglag sa kanya dahil baka maipit daw ang panukalang P311B budget ng DOH

“I was expecting the HR director to be there, repasuhin ang contract mo just like in the corporate world… then sasabihin sa iyo ‘pasensiya ka na I was pressured kasi, DOH budget hearing’,” paglalahad ni Leachon.

Binanggit ni Leachon na aalukin daw siya uli ng trabaho ni Herbosa pero hindi na siya umaasa na magkakaroon ito ng katuparan.

“Mahirap ‘yong drawin­g ‘yong gagawin ko eh kasi tinanong ko ‘yong timeline kailan ko gustong umpisahan ito? ‘Ah December siguro’, may siguro eh” paliwanag pa niya.

Nilinaw naman ni Garin na hindi umano personal ang ginawang pagkuwestiyon niya sa kuwalipikasyon ni Leachon. “This is not something personal against Leachon,” sabi ni Garin.

“But, I stand firm in calling Sec Herbosa’s accountability in not allowing DOH to be used as a platform for non-experts,” giit ni Garin. “Statements and opinions of non-experts can deceive the general public, resulting to a lot of public health menace.”

Sinabi ni Garin na ang infodemic ay isa sa “man-made virus” na nakakaapekto sa kalusugan ng publiko at siyensya at ang paglimita sa infodemic ay isa umano sa kanyang adbokasiya. (Billy Begas)