Kalalakihan mas madaling kapitan ng kanser sa balat – dermatologist

Mas madali umanong kapitan ng skin cancer ang mga kalalakihan kumpara sa kababaihan.

Ikinukonsidera ditong dahilan ay ang behavior ng mga kababaihan, kung saan ang babae ay laging nasa `indoor’ habang mayorya ng kalalakihan o 51.8% ay nasa outdoor habang sa kababaihan ay 30.6% lang.

Ayon kay Howard Sobel, isang New York City based dermatologist, nalaman din nila na ang mga kababaihan ay mas madalas gumamit ng UV protection kumpara sa kalalakihan.

“It is normalized in our society for women to take preventative measures against skin aging, and use skin care products that include [sunscreen] and other anti-aging ingredients,” ayon kay Sobel.

Ang mga kalalakihan ay malimit nagkakaroon ng skin cancer sa itaas na bahagi ng kanilang katawan gaya ng mukha leeg at torso habang sa binti naman ang mga kababaihan.

Kahit na ang melanoma ay nagagamot lalo na kung na-detect ito ng mas maaga, mataas pa rin ang tsansa sa non-melanoma skin cancer kabilang na ang Buffett’s Merkel cell carcinoma gayundin ang basal cell carcinoma at squamous cell carcinoma.

Isa ang singer na si Jimmy Buffett na namatay dahil sa matagal na pakikipaglaban sa Merkel cell carcinoma, isang kakaiba pero agresibong porna ng skin cancer.

Payo ng mga eksperto, iwasang mabilad sa araw mula alas-10:00 ng umaga hanggang alas-2:00 ng hapon.

Makakatulong din anila ang paggamit ng salamin o sunglasses, pagsusuot ng sumbrero at pagpahid ng SPF o mas mataas na sunscreen na makakatulong sa masamang epekto ng araw. (Juliet de Loza-Cudia)