Jungkook pinaiyak mga liyamadista

LUPAYPAY ang mga liyamadista matapos manalo ng kabayong si Jungkook sa “Gold House Co. LTD. Special Race” na pinakawalan sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Ipinuwesto ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Hernandez si Jungkook sa tersero, nasa unahan ang liyamadong si Boss Emong habang segundo si Life Gets Better.

Abante ng tatlong kabayo si Boss Emong kay Life Gets Better pero nasa malayong tersero naman si Jungkook sa kalagitnaan ng karera.

Subalit pagpasok ng far turn ay kumukuha na ng segundo puwesto si Jungkook kaya naman pagsapit ng huling kurbada ay nagkapanabayan na ang dalawang pangarera.

Dumaan sa tabing balya si Jungkook nang agawin nito ang bandera kay Boss Emong sa rektahan habang malakas naman ang dating ng magka-kuwadrang sina Robin Hood at Magtotobetsky.

Hindi naman natinag sa unahan si Jungkook at nanalo ito ng may isa’t kalahating kabayo sa pumangalawang si Robin Hood,

Tumersero si Magtotobetsky habang pang-apat na tumawid sa meta si Boss Emong.

Inirehistro ni Jungkook ang tiyempong 1:51 minuto sa 1,800-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si TT Sevila ang P180,000 premyo. (Elech Dawa)