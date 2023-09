Ibang Calvin Abueva makikita sa 19th Hangzhou Asian Games

ALAM na ni Calvin Abueva ang papel niya sa Gilas Pilipinas na isasabak sa Hangzhou Asian Games bago matapos ang buwan.

Kilala sa kanyang kakulitan sa court si Abueva, malaking bagay ang enerhiya niya sa team.

“Sabi ko sa family ko, nanonood din ako ng Gilas. May intensity na kulang,” anang The Beast pagkatapos ng unang ensayo sa PhilSports Arena sa Pasig nitong Lunes.

Sila ni Terrence Romeo ang Gilas veterans na ipinatawag para isahog sa idadayo sa China.

“Pinagdasal ko na makalaro sa age 35,” dagdag ni Abueva. “Kung mabibigyan ng pagkakataon ulit, 110 percent ibibigay ko dito.”

Kasama sina Abueva at Romeo sa mga sinuspinde ng FIBA pagkatapos makipagrambulan sa Australia sa Philippine Arena noong 2018 sa window ng 2019 FIBA World Cup Asian Qualifiers.

Lapitin ng kontrobersiya sa loob at labas ng court si Abueva. Siniguro niyang hindi siya pagpipiyestahan ng bashers, at hindi mapapahiya si SMC sports director at Gilas team manager Alfrancis Chua na mismong tumawag sa kanya para mag-report sa national squad.

“Ibang Abueva,” dagdag ng Kapampangan. “Kung ano ‘yung pinapakita natin sa PBA, ibahin natin ‘yung ipapakita sa Gilas. Alam naman natin mga bashers, isang pagkakamali mo lang.” (Vladi Eduarte)