Feng shui sa kusina para maging masagana at suwerte

Ang kitchen ay isang sentrong lugar sa tahanan kung saan malaking oras ang ginugugol ng isang pamilya.

Paano nga ba gagawing masuwerte ang isang kitchen sa pamamagitan ng Feng Shui.

Hindi naman kinakailangang maging Feng Shui specialist ang isang tao para maging organisado ang isang kusina at makapaghatid ng kasaganahan at suwerte sa isang pamilya.

Ayon sa Feng Shui, may fire energy na ang kitchen kaya dapat na iwasan na lagyan ito ng kulay na pula dahil kapag sumobra ang enerhiya ng apoy ay mawawalan na ng balanse. Iwasan din ang paglalagay ng sobrang kulay asul dahil ang kitchen ay may elemento na ng tubig at baka matalo naman nito ang enerhiya ng apoy na siyang naghahatid ng suwerte.

Kinakailangan ding mapanatiling malinis, maaliwalas, malayang dumadaloy ang hangin sa inyong kitchen dahil ang magulong kitchen ay maaring magresulta rin ng magulong buhay.

Inirekomenda rin ng Feng Shui na ilagay ang mga kitchen mirrors o iba pang reflective surface sa likuran ng stove para mag reflect ang burners at gamitin rin ang lahat ng burners ng kalan dahil nakakapagdagdag ito ng kayamanan at ilagay ang lutuan sa lugar na nasa “command” position.

Dapat rin na panatilihin na malinis ang inyong stove para manatili ang enerhiya sa mga nilulutong pagkain. Ang maruming stove ay nakakawala ng enerhiya na nangangahulugan na matutuyo ang iyong finances.

Alam din ba ninyo na ang emosyon sa pagluluto ay nakakaapekto ng inyong suwerte kaya dapat na ito ay ginagawa ng may pagmamahal dahil ito ay naililipat sa inyong pamilya.

Tiyakin rin na organisado ang inyong food pantry.

Lahat na expired na pagkain ay itapon na maging ang mga wala nang laman na jars dahil kumakatawan ito sa suwerte.

Gayundin dapat alisin ang basura araw-araw at hindi nakikita ang basurahan para maiwasang mawalan ng pera.

Iwasan din na ilagay ang kitchen utensils at gadgets sa nakikita dahil ang kutsilyo ay may “piercing energy at maari nitong putulin ang suwerte kaya mabuting ilagay ito sa loob ng drawers at huwag din iwanan ang mga walang laman na kardero sa stove o countertops dahil ito ay nagsisimbulo ng kawalan ng kasaganaan.

Alisin rin ang mga basag o may lamat na item gaya ng pinggan dahil kumatawan ito sa kabiguan.

Mahalaga rin na maglagay ng halaman at bulaklak sa kitchen dahil nakakaakit ito ng “wood chi” energy at maari rin maglagay ng prutas at herbs para mas lumawak pa ang kitchen energy.

Ang paglalagay ng 9 oranges sa bowl ay hindi lamang para sa kalusugan kundi pang-alis rin ng malas. (Juliet de Loza-Cudia)