Faida Bakanke sasandalan ng FEU pagsabak kontra UE

Mga laro Miyerkoles: (Paco Arena)

2:00pm — UE vs FEU

4:00pm — Enderun vs Mapua

PAKAY ng Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws na suwagin ang malinis na pitong panalo kaya muli nilang sasandalan si Faida Bakanke pagharap nila sa University of the East (UE) sa elimination round ng V-League Women’s Collegiate Challenge ngayong araw na lalaruin sa Paco Arena sa Maynila.

Tangan ang 6-0 card, masisiguro nila ang top spot sa team standings kapag tinalo nila ang Lady Warriors paglarga ng laro nila ngayong alas-2 ng hapon.

Tumikada ng career-high 19 points si Bakanke nang talunin nila ang College of Saint Benilde, 25-23, 19-25, 25-16, 25-22, nakaraan.

Ayon kay FEU interim coach Manolo Refugia, masaya siya sa ipinakikitang laro ng kanyang mga bataan.

Makakatuwang ni Bakanke sina Tin Ubaldo na kumana ng 19 excellent sets, Chenie Tagaod at Kiesha Bedonia na nag-ambag ng 14 at 13 markers, ayon sa pagkakasunod, sa panalo nila sa Lady Blazers.

Inaasahang mapapalaban ang Lady Tams dahil nasa kukote ng Lady Warriors na bumangon agad mula sa pagkakadapa sa huli nilang laro kontra Taft-based squad CSB.

Hawak ang 5-1 karta, ibabangga ng UE sina Caseiy Dongallo at Khy Cepeda na tumipa ng 32 at 15 puntos sa kanilang talo sa Lady Blazers.

Samantala, magbabanatan sa alas-4 ng hapon ang Enderun at Mapua. (Elech Dawa)