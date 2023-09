Dolly de Leon tinawag na ina ng mga ekstra, umalma

Hindi pinalampas nina Dolly de Leon at Kathryn Bernardo ang tweet ng netizen na minaliit ang mga extra sa pelikula.

Sa YouTube video ng ABS-CBN Star Cinema, nagbasa ng mean tweets ang dalawa, at isa na nga roon ay galing daw sa basher ni Dolly, na tinawag siyang ‘mother of bit players and extras’.

“Wala pong masama maging bit player at extra. Isa po siyang marangal na trabaho na may integrity at it’s something to be proud of,” sagot ni BAFTA at Golden Globe Awards nominee na si Dolly.

“Marami po sa aming mga artista talaga na hirap na hirap umabot sa ganung level na may mga lines. Kaya binubuno namin ‘yung bit players at extras kasi mahal namin ang craft,” dugtong na chika pa niya.

Giit naman ni Kathryn, “Hindi tatayo ‘yung leads kung hindi ganun kaimportante ‘yung extras. Sila ‘yung nagbibigay ng color sa story. Sila ‘yung nagsasabi ng lines na hindi puwedeng sabihin ng artista. So ‘wag ila-‘lang’ ang support at extras.”

Hirit pa rin ng netizen, wala raw credentials bilang aktres si Dolly.

“Actually, ‘yung resume ko 4 pages lang,” birong sagot ni Dolly.

Nabasa rin ng dalawa ang komento na ‘cringey’ ang aktingan nila. (Dondon Sermino)