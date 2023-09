‘Di pa-star! Martin, Piolo, Regine kinabiliban

Ilang mga kakilala namin ang nasa ‘ASAP Natin ‘To in Milan’ ng ABS-CBN Global.

Fiesta nga ang mga Pinoy na nasa Milan, Italy dahil bago pa nag-Sunday ay may sightings na ng Kapamilya stars na dumayo sa lugar na ‘yon para sa Sunday musical variety show ng ABS-CBN.

Bale dalawang episodes ang kinunan na ipapalabas ang una on Sunday (September 17) at sa September 24 ang airing ng pangalawa.

May isang nasa Milan ako na tinanong kung kumusta naman ang mga ‘eksena’ sa lugar na ‘yon?

“Ang saya-saya. Maraming stars at may mga pa-star din. Hahaha,” tsika ng taong ‘yon.

Hindi naman niya tinukoy kung sino ang mga pa-star, pero dalawa sa mga pinuri niya ay sina Regine Velasquez-Alcasid at Piolo Pascual.

Sobrang pinuri rin ng ibang mga nakausap namin ang kabaitan ni Martin Nievera, na sobrang accommodating daw sa lahat ng mga nagpapa-picture.

Ubos na nga raw ang oras ng Concert King sa pagbibigay sa fans, mga kababayan natin sa Milan, pero palagi pa ring nakangiti, ha!

Anyway, na-touch naman kami sa tsikang nakarating sa amin na sobrang thankful ng mister ni KZ Tandingan, si TJ Monterde nang mabasa nila ang isinulat namin dito sa Abante tungkol sa second wedding nila noong August 28.

Sabi ng taong nagkuwento sa amin, “Sabi ni TJ, super thank you sa sinulat mo, very accurate raw. Natuwa sila ni KZ!”

At least, marunong matuwa, magpasalamat ang mag-asawang TJ, KZ, ha! (Jun Lalin)