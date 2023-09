Daming boga sa daan

Napansin niyo ba mga tropapips na sa nakalipas lang na ilang linggo, ilang insidente ng away sa kalye ang nakitang may baril ang sangkot na motorista.

Partida pa ‘yan dahil ang mga na-videohan lang ang lumabas sa social media, paano pa kaya ang walang video o hindi na ipinost?

Pero bago tayo makihiram ng tapang sa baril, pag-usapan muna natin ang tapang ng mga kulokoy na patuloy pa rin sa pagpapadala ng spam o pang-scam sa pamamagitan ng text kahit dapat eh nakarehistro na sa telcos ang lahat ng SIM card na ginagamit.

Lumilitaw na mahina pala ang IRR o implementing rules and regulation sa pagpapatupad ng SIM Registration Act, kaya madaling makabili ng SIM at mairehistro kahit sablay ang mga impormasyon at litrato na ibinibigay ng bumili ng SIM.

Nabisto mismo ng National Bureau of Investigation – Cybercrime Division ang kahinaan ng sistema sa pagpaparehistro nang magparehistro sila ng SIM sa telcos at mukha ng unggoy ang inilagay nila sa ID na kasama sa requirement.

Dahil marami pa rin nga ang gumagamit ng text para mangloko, sinabi ng NBI na mahirap matunton ang may-ari ng SIM dahil kung ano-ano lang ang nakalagay sa pagkakakilanlan ng nagparehistro.

Sa ngayon, ang alam natin eh patuloy na nagagamit ang SIM sa pagpapadala ng text message para makapang-scam. Pero ibig bang sabihin nito eh puwede pa rin magamit ang SIM para sa bomb scare, pang-detonate ng bomba, kidnapping, at kung ano-ano pang nakaka-shook na crime?

Aba’y kapag nangyari ‘yan, malamang isipin ng iba na inutil ang SIM Registration Act.

Usapang road rage con boga na tayo. Kung maibabalik kaya ng sikat na ex-cop na si Wilfredo Gonzales ang nakaraan, bubunutan at kakasahan pa rin kaya niya ng baril ang siklistang nakaaway niya sa kalye?

Kung hindi dahil kay Atty. Raymond Fortun na siyang nag-post ng viral video, iniisip siguro ni Gonzales na tahimik sana ang buhay niya ngayon at nakasahod na siguro siya sa Supreme Court para sa buwan ng Agosto.

Kaya lang dahil lumabas at nag-viral ang kaniyang video, aba’y nasibak siya sa trabaho sa SC, tinanggalan siya ng lisensiya sa baril at pagmamaneho, pinapasauli pa ang natanggap niyang retirement pay dahil naungkat ang mga dati niyang sabit noong pulis pa siya, at siyempre, may kinakaharap siyang mga asunto.

Damay din ang mga pulis sa Quezon City na nag-asikaso sa away nina Gonzales at siklista sa daan. Lumilitaw kasi na hindi nila ginawa nang maayos ang trabaho nila at tila kinampihan ang dati nilang kapuwa pulis. Ang resulta, pati sila eh nahaharap din sa reklamo.

Pero bukod sa kinasangkutang road rage ni Gonzales, may na-videohan din na away sa kalye na may mga baril din sa Makati. Ang sangkot, isang pulis at isang nagtatrabaho sa security agency na nagpakilalang dating sundalo na hindi naman pala.

Sunod naman ay insidente sa Valenzuela na nakita rin na may motoristang naglabas ng baril sa kaniyang nakaalitan. Dati, kapag napaaway ang driver, ang inilalabas lang na “bakal” eh mahabang tubo na pamalo. Ngayon, maiksi lang ang bakal na inilalabas–baril nga lang.

Kaya kapag wala kang baril, magpasensya na lang, ‘wag mainit ang ulo sa kalsada. Kung may baril naman, magpasenya rin dahil baka ma-videohan at ipapadala kay Atty. Fortun. Baka mag-viral ka rin gaya ni Gonzales. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”