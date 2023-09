China nagkakalat ng fake news sa WPS

May mga “state actor” umano na sumusuporta sa disinformation campaign ng China sa West Philippine Sea (WPS).

Ito ang sinabi ni Philippine Coast Guard (PCG) spokesperson Commodore Jay Tariella sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense and Security kung saan may ilang mga Pinoy umano na dumedepensa sa pagiging agresibo ng China sa WPS.

Sa naturang pagdinig, tinanong ni Senadora Risa Hontiveros si Tarriela kung saan galing ang intelligence information na mayroong ilang Pilipino na nagtataksil sa sa­riling bansa at kung may sensa­yeles na ang disinformation campaign ay state-sponsored ng China.

“The only information that we have received is through our media friends wherein some of the journalists that we know, that supports the effort of the gov’t, received emails trying to divert the attention and focus of the Filipino people instead of concentrating on the aggressive actions of China, they are diverting to Vietnam,” wika ni Tariella.

Sabi pa ni Tariella, ang mga ganitong uri ng pagkakalat ng ma­ling impormasyon ay hindi mangyayari kung walang “state actor” na nasa likod nito.

Tinanong naman ni Senador Jinggoy Estrada, chairman ng komite, si Tarriela kung may kilala ba siyang Pinoy na kuma­kampi sa mga aksiyon ng China at kung isa rito ay ang kolumnistang si Rigoberto Tiglao na unang nagpakalat na ang kanyang amang si dating Pangulong Joseph “Erap” Estrada ang nangako sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.

Sagot naman ni Tarriella, “If he doesn’t support the stand of the Philippine government in the West Philippine Sea, we can say that he can be categorically belonging that group sir.” (Dindo Matining)