Cedric Mullins, Baltimore kinubabawan Saint Louis

NAG-DELIVER ng grand slam sa fifth inning si Cedric Mullins para ihatid ang Baltimore Orioles sa 11-5 win kontra St. Louis Cardinals Lunes ng gabi.

Tatlong laro ang Baltimore sa unahan ng Tampa Bay sa tuktok ng American League East. Abot-kamay na ng Orioles ang isang ticket sa postseason.

Sa fifth, naka-single sina Adley Rutchsman at Gunnar Henderson na sinundan ng double ni Ryan O’Hearn para sa isang home run at idinikit ng Baltimore sa 5-4.

Binigyan ni Cardinals starter Dakota Hudson ng walk si Ryan Mountcastle kaya napuno ang bases.

Sumalang sa plate si Mullins, pinaglayag niya sa right field ang bato ni Cards reliever Andre Pallante na katatapak lang din sa mound para kay Hudson.

Naigapang ng Orioles ang panalo sa kabila ng anemic na bato ni Dean Kremer. Nalusutan ang starting pitcher ng five runs sa 4 1/3 innings.

Inilista kay reliever DL Hall ang panalo.

Naka-homer din si Henderson, naglista sila ni Aaron Hicks ng tigatlong hits. (Vladi Eduarte)