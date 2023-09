Bulacan police chief, 8 pa niresbakan sa buy-bust operation

Nagsampa ng kasong kidnapping, serious illegal detention at planting of evidence ang isang beteranong journalist laban sa hepe ng Bulacan Police Provincial Office (PPO) at walo pang opisyal at tauhan nito dahil sa ilegal na pagdakip sa kanyang anak sa kuwestiyonable umanong buy-bust operation sa Malolos, Bulacan noong nakaraang buwan.

Inihain ni Orlando L. Mauricio, editor-publisher ng MetroNews Bulacan at correspondent ng Manila Standard ang kanyang counter affidavit at counter charge noong Agosto 31, 2023 laban kina Bulacan PPO Provincial Director Police Col. Relly B. Arnedo; Lt. Col. Jesus Manalo, hepe ng Provincial Intelligence unit ng Bulacan PPO, Lt. Col. Laurente A. Acquiot, deputy provincial director for operations, P/Maj. Nurheda Usman ng Bulacan Police Public Information Office (PIO), P/SSg. Salvador A. Quitaleg, P/SSG. Jose DP Uring, Pat. Aries L. Oronce, P/Cpl. Harvin Jay C. Tolentino, Leolie dela Torre ng PDEA at iba pang opisyal ng barangay at sibil­yan bilang mga kasabwat.

Nag-ugat ang pagsasampa ng kaso ni Mauricio laban sa mga ito matapos arestuhin ang kanyang anak na si Oliver Paul dela Cruz Mauricio ng walang warrant of arrest malapit sa kanilang bahay sa Malolos City bandang alas-kuwatro nang hapon noong Agosto 16, 2023.

Makaraan ang dalawang oras, bumalik umano ang mga pulis kasama ang nakaposas niyang anak para kumuha ng mga larawan sa lugar kasama ang ilang sibilyan at opisyal ng barangay na witness umano sa pagdakip sa batang Mauricio.

Ayon kay Mauricio, nagsabwatan umano ang mga pulis at mga witness para taniman ng ebidensiya ang kanyang anak at palaba­sing nagtutulak ito ng ilegal na droga matapos na makuhaan umano ito ng dalawang plastic ng shabu at cocaine.

Base sa police report na inilabas ng Malolos Police Station, bandang alas-6:15 nang gabi nang madakip ang batang Mauricio sa Barangay Mojon, Malolos City, Bulacan.

Gayunman, pinabulaanan ito ni Mauricio dahil makikita aniya sa mga kuha sa CCTV na nangyari ang ilegal na pagdakip sa kanyang anak ng alas-kuwatro nang hapon.

Giit niya, patunay lang ito na isang moro-moro ang ikinasang operasyon laban sa kanyang anak. (Edwin Balasa)