Barangay patrol sumalpok sa puno, 2 tanod dedo, 10 pa sugatan

Dalawa ang nasawi habang sugatan ang 10 iba pa makaraang sumalpok sa puno ang sinasakyan nilang barangay patrol sa Barangay San Miguel, Batangas City noong Linggo.

Ayon kay P/Lt. Col. Diane Del Rosario, hepe ng Batangas City police, nalagutan ng hininga ang mga biktimang sina Teodoro Guico, 59, ay ­Ariel Silva, 31, kapwa mga tanod ng Barangay San Miguel habang ginagamot sa ospital.

Samantala, ginagamot pa sa Batangas Medical Center at Jesus of Nazareth Hospital sa Batangas City ang mga kasama ng dalawa na sina Noraida Deguito, 46; Mario Fatal, 44; Verino Alo, 52; Felix Magpantay, 48; Jayson Nuñez, 36; Valeriana Alega, 42; Monchito Ebora, 42; Tranquilino Detorres, 45; Bryan Espeleta, 30, at Romeo Sarmiento, 56, driver ng patrol.

Sa ulat, galing sa tree planting activity ang grupo pabalik na sa barangay hall nang mawalan ng preno si Sarmiento habang tumatahak sila sa bulubunduking bahagi ng Sitio Tanlayag ng Barangay San Miguel.

Hindi na ito nakontrol ni Sarmiento hanggang sumalpok sila sa puno ng mahogany sa gilid ng kalsada.

Agad namang nagpaabot ng pakikiramay ang Batangas City LGU at nangakong sasagutin ang gastusin ng mga biktima.

Pinaalalahanan naman ni Batangas Police Provincial Office chief Police Colonel Samson Belmonte ang mga motorista na tiyaking nasa mabuting kondisyon ang kanilang sasakyan bago ito gamitin. (Ronilo Dagos)