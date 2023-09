Baha sa Libya, halos 2K na ang patay

Pinangangambahang mahigit sa 2,000 katao na ang nasawi habang nasa 6,000 pa ang nawawala bunsod ng malawakang baha sa Libya dahil sa pananalasa ng bagyong Daniel.

Dahil sa walang patid na pag-ulan, dalawang dam ang gumuho sa isang rehiyon dito dahilan para ta­ngayin ang mga kabahayan at anu­rin ang mga ito patungo sa dagat.

Ayon kay Ahmed Mismari, spokesperson ng Libyan National Army (LNA), tatlong tulay din ang nawasak dahil sa malakas na current ng tubig.

Sinabi ni Osama Aly, hepe ng Emergency and Ambulance Authority (EAA), na rumagasa ang tubig mula sa mga gumuhong dam sa Derna, isang bulubunduking bayba­yin sa bansa.

Paralisado rin aniya ang mga linya ng komunikasyon dahil sa bagyo kaya nahihirapan ang mga rescuer na makipag-ugnayan sa mga awtoridad sa lugar.

“The weather conditions were not studied well, the seawater levels and rainfall were not studied, the wind speeds, there was no evacuation of families that could be in the path of the storm and in valleys,” diin ni Aly.