Athletics tatapusin tagtuyot sa medalya

TARGET ng Philippine athletics na tuldukan ang napakahabang tatlong dekada na tagtuyot sa medalya sa paparating na 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Ayon kina national coach Isidro Del Prado at Dario De Rosas, posibleng si world no. 2 pole vaulter EJ Obiena na ang tumapos sa napakailap na podium finish para sa Pilipinas dahil liyamado itong magwagi ng gold medal.

Wala pang sinumang Filipino trackster ang nakasungkit ng anumang medalya sa Asiad mula nang makakuha ng tanso si Elma Muros sa women’s long jump sa 1994 edition ng quadrennial meet sa Hiroshima, Japan.

Umaasa ngayon ang Philippine Athletics Track and Field Association (Patafa) sa 27-anyos na si Obiena matapos ang silver medal finish sa World Athletics Championship sa Budapest, Hungary kamakailan.

“Ang panalo natin si EJ sa pole vault,” sey ni Del Prado sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum kahapon sa Rizal Memorial Stadium.

"Ready kami ngayon sa Asiad. Hopefully, makasungkit ng medalya," sabi naman ni De Rosas.

Isa rin sa aasahan ng Patafa si Janry Ubas, na naka-gold sa long jump sa nagdaang Southeast Asian Games sa Cambodia, habang bronze naman sa heptathlon sa Asian Indoor Athletics Championship sa Kazakshtan.

“Hopefully, kung makukuha niya ulit iyan, pwede tayong mag-bronze medal siguro,” sabi pa ni De Rosas. (Abante Sports)