Angelica Legacion biningwit ng PLDT

TUTULUNGAN ni veteran playmaker Angelica “Anj” Legacion ang PLDT High Speed Hitters sa asam na podium finish sa darating na Premier Volleyball League (PVL) 2nd All-Filipino Conference simula Oktubre.

Magsisilbi rin itong reunion nina Legacion at PLDT ace playmaker Rhea Dimaculangan sa dating koponan nila na Petron Blaze sa Philippine SuperLiga.

Papalitan sa pwesto ng 30-anyos na dating Arellano University Lady Chiefs si two-time National Collegiate Athletic Association (NCAA) best setter Venice Puzon mula Lyceum of the Philippines Lady Pirates na naghahanda na sa panibagong season.

“Back up! Back up! Requesting for back up! With Venice Puzon returning to the collegiate scene, the PLDT High Speed Hitters are proud to welcome Anj Legacion into the fold! Reliable. Hardworking. And a great team player. A perfect complement to Rhea Dimaculangan in our setting department. Let’s get it!!” ayon sa inilabas sa Instagram post ng koponan para ipakilala ang 5-foot-3 setter na minsan ring naglaro para sa UAC Power Hitters at Chery Tiggo 7 Pro Crossovers.

Nabiyayaan ang tandem nina Dimaculangan at Legacion ng matitinding spikes at blocks, na malaki ang potensiyal na masungkit ang inaasam na medalya sa pro-league matapos muling kapusin sa nagdaang Invitational Conference sa 5th place, habang nagtapos sa 4th place sa 1st All-Filipino nitong nagdaang Pebrero hanggang Marso nang talunin ng F2 Logistics Cargo Movers.

Makakasama nila ang mga spiker na sina Fiola Ceballos, Mary Anne Mendrez, Michelle Morente, Jules Samonte, Erika Santos, Honey Rose Tubino at ang nagpapagaling na si Jovelyn Prado, habang nakaantabay naman ang middle blockers na sina Rachel Anne Austero, Jessey De leon, Dell Palomata at team captain Mika Reyes.

Nakaantabay naman sa floor defense sina Maria Viray at best libero Kath Arado.

Masusubok ang katatagan ng High Speed Hitters sa nakalinyang double-round robin eliminations na maaaring tumagal ng anim na linggong hampasan bago tuluyang makapasok sa semifinal round.

“We give emphasis sa conditioning nila at pinaliwanag ‘yung importance para tumagal kami hanggang dulo ng conference and to have that strength and power na kailangan nila,” pahayag ni head coach Rald Ricafort.

“Kailangan ma-ready sila not just physically but mentally as well for the long conference. Kahit na 5-6 weeks lang ang preparation nila.” (Gerard Arce)