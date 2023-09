Andrea binash, hilig pa rin basketbolista

Grabe naman ang ibang netizen, basag trip sa happiness ni Andrea Brillantes, ha!

Nag-post kasi sa Instagram ang young actress ng kanyang unforgettable moments and incredible experience pagkatapos manood ng final games ng FIBA World Cup noong Linggo ng gabi.

Siyam na photos and videos ang pinost niya, pero ang napansin ng bashers ang picture ni Andrea with Dennis Schröder of Germany.

Ang German professional basketball player kasi ang tinangghal na MVP (Most Valuable Player) ng FIBA World Cup 2023. Man of the hour ito kaya nag-effort talaga si Blythe na makapagpa-picture rito, at proud nga niya ito pinost sa kanyang IG.

Komento ng isang basher sa mismong IG post ng aktres, “Di mo nga kilala si Schroder before World Cup. Ngayon fan girl na?”

Pinalalabas din ng iba na hilig pa rin daw ng Kapamilya young actress ang mga basketbolista. Kaloka!

Pero pinalagan ito ng mga faney kaya agad-agad nilang kinuyog ang mga bashers ng idolo.

No reaction naman si Blythe until now kahit nga sa mismong post niya nagtatalakan ang netizens.

Mukhang ‘di affected si Blythe sa mga basher dahil wala namang malisya ang pagpapa-picture niya kay Dennis, ‘noh?! (Ogie Narvaez Rodriguez)