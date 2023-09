Anak ng politiko tumiba sa FIBA game

Sino raw itong anak ng politiko ang tumiba sa mga binentang tiket sa mga laro sa nagdaang FIBA World Cup 2023 sa Pilipinas?

Kuwento ng source kay Mang Teban, itong politiko ay binigyan daw ng maraming tiket sa mga laro sa MOA Arena at Araneta Coliseum.

Maabilidad kasi sa ganitong bagay itong politiko kaya nakakuha ito sa sponsor ng sangkaterbang tiket sa lower at upper box pati na sa VIP section na malapit sa playing court.

Ang ginawa nitong politiko, binigay sa mga anak ang nakuhang tiket upang personal silang makapanood ng laro sa hosting ng Pilipinas sa FIBA World Cup.

Laking tuwa raw ng mga anak ng politiko sa nakuhang mga tiket pero may isang utol ang nakaisip ng monkey business.

Akalain mo ba naman kasing mag-ala scalper ito nang ibenta ang tiket sa VIP section sa hala­gang P40,000. Ipinost kasi nito sa Viber group ang halaga ng binebenta nitong mga tiket sa finals.

Marami kasi ang naghahanap ng tiket upang makapanood sa laban ng US Team at Canada para sa 3rd place at sa gold medal match ng Germany at Serbia. Kahit presyong ginto ang tiket, marami pa rin daw ang bumili kaya naman tiba-tiba itong anak ng politician.

Clue. Ang apelyido ng politiko ay kapareho ng isang aktres na may nunal.