3 barangay exec kinasuhan sa Ombudsman

Sinampahan ng mga reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Falsification of Public Document sa Office of the Ombudsam sina Punong Barangay Alfredo ‘Freddy’ Roxas, kagawad niyang si Arnel Gabito at treasurer na si Hesiree Santiago ng Barangay Kaligayahan sa Quezon City.

Ayon sa nagsampa ng reklamo na si Arjean Abe, nagtatrabaho siya sa Brgy. Kaligayahan, bilang isang teacher aide sa day care center noong March 1, 2022, at kada buwan ay tumatanggap siya ng sahod na P6,000.00.

Dahil noong mga panahon na ‘yun ay kasagsagan ng Covid-19 sa bansa, pansamantala umano siyang itinalaga ni Roxas, bilang taga-isyu ng barangay clearance.

Sa reklamong inihain ni Abe, Enero 31 ngayong taon nang magpaalam siya kay Roxas, na siya ay aalis na sa kanyang trabaho. Agad din daw siyang nagbigay ng resignation letter .

Matapos maghain ng resignation noong 31 January 2023 ay hindi na nagreport at pumasok sa trabaho si Abe sa kanilang barangay.

Nagulat na lamang umao si Abe nitong Mayo nang malaman niya na kasama pa rin sa barangay payroll ang kanyang pangalan.

Ang isa pa sa kayang ipinagtataka ay kung bakit sinertipikahan umano ng Chairman ng Committee on Appropriation na si Gabito, maging ng kapitan at tresurero ang payroll, gayung alam naman na matagal na siyang hindi nagtratrabaho sa kanilang barangay.

Wala pang tugon ang mga opisyal ng barangay sa alegasyon.