Tulong sa mga nawalan ng tahanan

Sa dalas ng mga malalakas ng bagyo na taon-taon ay sumasalanta sa ating bansa, marami sa ating mga kababayan ang nawawalan ng tirahan at iba pang ari-arian.

Bukod pa riyan, marami rin ang bigla na lamang nagiging homeless kapag nasunugan. Kadalasan, halos lahat ng kanilang naipundar ay natutupok ng apoy.

Ang mga kababayan nating biktima ng mga kalamidad ay napipilitang lumipat sa mga evacuation center o kaya naman ay nagiging mga squatter o informal settler, lalo pa’t kung walang kamag-anak o kaibigang mahihingan ng tulong.

Bukod dito, marami ang nagiging homeless dahil sa matinding kahirapan, pagtakas sa domestic violence, at pagiging biktima ng human trafficking, ayon sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority (PSA).

Sa kasalukuyan, ang Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) ay may Rental Subsidy and Financial Assistance Program para matulungan ang mga calamity victims na mangupahan muna habang naghihintay na ang kanilang mga tirahan o permanent resettlement site ay magawa. Binibigyan sila ng subsidiya para matulungang mapunan ang kanilang gastusin sa pagrerenta ng housing unit.

Ang inyong Kuya Pulong ay nag-file ng House Bill (HB) 455 para lalo pang patatagin at mapalawak ang programa. Mahalaga ito lalo pa’t taon-taon ay nadadagdagan ang bilang ng mga homeless sa bansa dahil sa mga kalamidad.

Sa pinakahuling datos na mula sa PSA, may 4.5 milyong Pilipino ang homeless. Sa bilang na ito, tatlong milyon ay nasa Metro Manila.

Sa ilalim ng ating naihain na bill kasama si Benguet Cong. Eric Yap at ACT-CIS party-list Cong. Edvic Yap, aalamin ng DHSUD at ng National Economic and Development Authority (NEDA) kung magkano dapat ang ayuda o rental subsidy para sa pangungupahan ng mga tinatawag na informal settler families (ISFs). Ito ay depende sa minimum wage rate at ang karaniwang singil sa pagrerenta sa lugar na paglilipatan ng ISF.

Ang ayuda ay magpapatuloy hanggang sa panahon na makakalipat na ang ISF sa housing project na pinatayo sa kanila ng gobyerno.

Naisama at naipag-isa na sa ibang kahalintulad na bill sa Kamara de Representante ang HB 455.

Ang mga ISF na benepisyaryo sa ilalim ng bill ay ang mga kababayan natin na napipilitang maging squatter, mga nakatira sa mga mapanganib na lugar, at mga nawalan ng tahanan dahil sa bagyo at iba pang kalamidad o kaya naman ay dadaanan ng government project ang kanilang bahay.

Nakasaad sa bill na ang ayuda ay hindi dapat hihigit sa singil sa renta. Maaring pag-aralan muli ng DHSUD at NEDA ang halaga na binibigay bilang rental subsidy every two years para matiyak kung ito ay sapat pa.

Ang panukalang batas para sa Rental Housing Subsidy ay isa sa mga priority bills ng aking amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naaprubahan na ito ng Kamara noong nakaraang Kongreso pero hindi agad naaksyunan ng Senado. Umaasa ang inyong Kuya Pulong na ngayong 19th Congress ay maisasabatas na ito.

Bawat Pilipino ay may karapatang tumira sa tahanang disente, ligtas, maayos at payapa. Ang panukalang Rental Subsidy bill ang siyang tulay para matiyak na napapangalagaan ang karapatang ito.