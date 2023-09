The EDDYS pangungunahan ni Eric Quizon

Inanunsiyo na ng Society of Philippine Entertainment Editors (SPEEd) ang magaganap na 6th Entertainment Editors’ Choice o mas kilala bilang The EDDYS ngayong 2023.

Ang gabi ng parangal ay magaganap sa Oktubre, 22, 2023, sa EVM Convention Center (37 Central Avenue, Quezon City) at ididirek ng award-winning actor, filmmaker na si Eric Quizon.

Ito ay ihahatid ng Airtime Marketing Philippines na pag-aari ng event producer na si Tess Celestino-Howard. Magkakaroon ito ng delayed telecast sa NET25 sa Oct 28, 2023.

Ang annual event na ito na mula sa samahan ng mga entertainment editors, piling manunulat o mga dating entertainment editors, sa Pilipinas, na nagbibigay ng pagkilala, pagpapahalaga sa mga pelikula at personalidad na itinuturing na ‘best of the best’ sa Philippine Cinema.

Mamimigay ng 14 acting at technical awards ang SPEEd para sa 6th The EDDYS na pipiliin mula sa mga nominadong pelikula na ipinalabas sa mga sinehan at ilang digital platforms noong 2022.

Tulad sa mga nakalipas na taon ng gabi ng parangal, magsisilbing highlight ng event ang pagbibigay-pugay sa bagong batch ng EDDYS Icons na itinuturing nang mga haligi ng movie industry.

Sila ang mga artista, direktor at iba pang personalidad na hindi matatawaran ang kontribusyon at pagmamahal sa industriya ng pelikulang Pilipino sa loob ng mahabang panahon.

Ang ilan pa sa mga special award na ipamamahagi sa ikaanim na edisyon ng The EDDYS ay ang Isah V. Red Award (ang mga walang sawang tumutulong at nagbibigay inspirasyon sa mga kababayan nating nangangailangan), at ang Joe Quirino Award at Manny Pichel Award (para sa mga natatanging miyembro ng entertainment media).

Pararangalan din sa awards night ang Producer of the Year at Rising Producer of the Year.

Ang SPEEd ay pinangungunahan ni Eugene Asis bilang presidente. (Dondon Sermino)