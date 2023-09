Suspek sa Valenzuela road rage kilala na

Nakilala na at sinampahan ng patong-patong na kaso ang driver ng sport utility vehicle (SUV) na nagkasa at nanutok ng baril sa isang taxi driver sa road rage sa Valenzuela City noong naka­raang buwan.

Sa isang press conference sa Pamantasang Lungsod ng Valenzuela (PLV) sa Barangay Maysan kahapon, sinabi ni Mayor Wes Gatchalian na ang negosyanteng si Marlon Mala­bute, nasa hustong gulang at taga-Caloocan City ang nasa viral video na nanutok ng baril sa taxi driver na si Henry Ong Jr., 47, ng Barangay Bignay, Valenzuela City.

Ayon kay Ong, nahagip ng puting Toyota Fortuner (NBB-3135) na minamaneho ni Mala­bute ang tagiliran ng kanyang taxi dahil sa matulin nitong pagpapatakbo sa Faustino St. Barangay Bignay, Valenzuela City noong Agosto 19 bandang ala-1:30 nang madaling-araw.

Sa halip na mag-sorry, galit na bumaba ang suspek, nagkasa ng baril at itinutok ito sa kanya.

Isang motorista ang kumuha ng video at ibinigay ito kay Atty. Raymond Fortun, na ini-upload naman nito sa kanyang social media account. Nakita ito ng alkalde at ipinahanap sa pulisya.

Kinasuhan na ito ng Grave Threats, Alarm and Scandal at paglabag comprehensive law on firearms and ammunition.

Kuwento ni Ong, na-trauma siya at hindi nakabiyahe dahil sa pangyayari.

Samantala, natukoy ng tracking team ni P/Capt. Robin Santos, hepe ng Station Investigation and Detective Management Branch (SIDMB) ang suspek dahil sa ID nito sa Land Transportation Office (LTO).

Hindi na ito matagpuan dahilan para bawiin ng PNP ang lisensiya nito sa baril. Bibigyan naman ni Gatchalian ng libreng abogado si Ong kapag dininig na ang kaso nito. (Orly Barcala)