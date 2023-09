Showtime na naman! Terrence Romeo sumipot sa Gilas Pilipinas praktis

HINDI nagdalawang-isip sina Terrence Romeo ng San Miguel Beer at Calvin Abueva ng Magnolia Hotshots matapos na agad dumalo sa mga ipinatawanag na manlalaro sa unang pagsasanay ng Gilas Pilipinas, Lunes, para sa nalalapit na 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Ang kapwa beterano sa Gilas na sina Romeo at Abueva bagaman matagal na hindi natatawag para sa pambansang tungkulin ay kabilang sa mga dumalo sa PhilSports Arena kasama si Stanley Pringle at ang mga bagong mukha na sina Mo Tautuaa at Jason Perkins.

Agad din dumating ang mga naturalized na manlalaro na sina Justin Brownlee at Angelo Kouame kasama ang mga manlalaro ng World Cup na sina June Mar Fajardo, Scottie Thompson at Japeth Aguilar, at kabilang sa pool na sina Chris Newsome at Calvin Oftana.

Matatandaang nabungi ang listahan ng Gilas matapos na hindi na makakapaglaro ang naturalized na sina Jordan Clarkson pati na ang magbabalik sa kanilang mga koponan sa labas ng bansa na sina Kai Sotto, Dwight Ramos, Kiefer Raena at Rhenz Abando.

Wala pang pahayag si Gilas interim coach Tim Cone ukol sa pinal na komposisyon ng koponan na una nang isinimute sa nag-oorganisang Hangzhou Asian Games Organizing Committee upang matugunan ang itinalagang deadline.

Gayunman, sinabi ni Cone na ang mga manlalaro na nasa pagsasanay ay magiging bahagi ng huling roster.

Idinagdag din ni Cone na hihilingin niya sa mga manlalaro ng Ginebra na lumahok sa pagsasanay upang makatulong sa pagpapatakbo ng kanilang sistema para sa Asian Games. (Lito Oredo)