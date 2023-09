Schroder, Germany kampeon sa FWC

SA unang pagkakataon, world champions ang Germany matapos kalusin ang Serbia 83-77 sa final ng FIBA World Cup 2023 nitong Linggo.

Pasabog ng 28 points si Dennis Schroder para giyahan ang Deutschland, mula Manila ay uuwi na suot ang pangalawa lang nilang FWC medal pagkatapos ng third-place finish noong 2002.

Sa harap ng capacity crowd na 12,022 sa MOA Arena, pinabuka ng Germans ang laro sa ikinasang 13-2 run sa third quarter tungo sa 69-57 lead papasok ng fourth.

Umiskor ng 21 si Aleksa Avramovic, may 17 si Bogdan Bogdanovic sa Serbs, silat muli sa World Cup final at kinolekta ang pangalawang silver pagkatapos matalo sa USA noong 2014.

Nag-ambag ng 7 points si Isaac Bonga pero sa kanya humugot ng enerhiya ang Germany sa ipinakitang intensidad sa magkabilang dulo ng court.

“It feels crazy, it hasn’t really hit me yet,” bulalas ni Bonga. “It’s amazing what we did. It’s a special group. German basketball is going forwards and creating history like this.” (Vladi Eduarte)