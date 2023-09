Sam Coloso umalma sa isyung kinabog ni Cianne Dominguez

Feeling lucky si Sam Coloso na natupad ang pangarap niyang makapasok sa showbiz at handa na nga rin daw siyang sumagot sa mga intriga.

Pinag-usapan kasi ng netizens ang pagpili kay Cianne Dominguez kaysa kay Sam na maging mainstay host ng ‘It’s Showtime’.

Sey ng ilan, mas deserving at mas magaling daw si Sam kaysa kay Cianne.

Parehas kasi silang galing sa ‘Sexy Babe’ segment ng noontime show kung saan tinanghal na grand winner si Sam habang hindi naman nakasali si Cianne sa grand finals dahil sa medical reasons.

Kaya sa naganap na mediacon ng bagong game show na ‘Spingo’ ay tinanong namin si Sam kung ano ang naging pakiramdam niya nang hindi siya ang napiling host sa ‘It’s Showtime’ kahit siya ang winner?

“Basta I saw her on TV. Honestly, nalungkot po ako but I’m very happy for her kasi I don’t have bad feelings towards her kasi napaka-charming niya rin, ang cute-cute, at marunong magpatawa,” nakangiting sagot ni Sam.

Dagdag pa niya, lucky pa rin daw siya sa kanyang ‘It’s Showtime’ family dahil napili naman siyang host sa online show na ‘Showtime Online U’.

Thankful din siya sa mga taong sumusuporta at pinagtatanggol siya.

Samantala, nagsimula na ngayong Lunes (September 11), 5:30pm ang ‘Spingo’ game show nina Sam, John Arcilla sa TV5.

Bonggels!