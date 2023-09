Pilipinas ‘birthplace’ ng New Gold Era

Pinili ng Global Gold Monetary Fund (GGMF) ang Pilipinas sa hanay ng mahigit 200 bansa sa mundo sa paglulunsad ng bagong monetary system gamit ang ginto.

Pinangunahan ni Allain L. de la Mote, founder ng Trust group na isang international Christian group, ang pormal na paglulunsad ng GGMF sa The Bayleaf Hotel sa Intramuros, Maynila kahapon nang umaga.

Ayon kay Mote, isa itong sistema kung saan gagamitin ang ginto sa lahat ng uri ng transaksiyon.

Kumpara aniya sa perang papel o fiat paper currency na nasisira, hindi nawawasak ang ginto dahil ito ay likha ng Pa­nginoong Diyos.

Nilinaw naman niya na maaari pa ring gamitin ang mga coin sa kahit na anong transaksiyon.

“Amid fiat currency uncertainty, this initiative emerges as a transformative alternative. The U.S. dollar’s detachment from the gold standard raises concerns, prompting some to turn to cryptocurrencies which are very dangerous and risky,” dagdag ni Mote.

Aniya pa, mas lalago ang ekonomiya at uunlad ang mga bansa sa mundo kung ginto ang gagamitin bilang ‘medium of exchange’ dahil wala aniyang pagkaubos ang isang bagay na gawa ng Diyos.

Iginiit ni Mote na patatatagin ng GGMF ang pinansiyal na katayuan ng bawat indibidwal, paangatin lalo ang teknolohiya, pasisiglahin ang global banking services at iba pang serbisyo na mag-aahon sa mga tao mula sa kahirapan.

“With its mission deeply rooted in the belief that gold is a divine asset meant to serve humanity, GGMF aspires to pave a new path toward financial stability and independence for all who embrace its vision guided by the principles of faith in gold’s enduring value,” dagdag nito.

Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan na aniya sila sa mga opisyal at awtoridad sa bansa para magtayo ng kanilang headquarters sa bansa.

Hindi naman aniya kailangang magpasa ng mga bagong batas ang gobyerno para gawing universal monetary unit ang ginto.

Wala rin umano itong ipinipilit na anumang relihiyon o sekta dahil layon nila na matulungan ang lahat kahit na ano pa ang kanilang religious, political, cultural o ethnic background.

“During Creation, God created and strategically deposited enough gold on earth to meet all our needs as a monetary unit and as a store of God-given wealth. The replacement of gold by fiat currency has led to the enslavement of nations and their people through a leveraged process of debt creation known as fractional reserve banking,” giit ni Mote.

“A return to gold as a medium of exchange is a return to God’s provision and a way to address the debt trap created by fiat currency,” pagtatapos ni Mote.