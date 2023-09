Palasyo walang pinamumudmod na P5K, bigas

Binalaan ng Malacañang ang publiko laban sa kumakalat na fake news na namimigay umano ng P5,000 at bigas ang Presidential Action Center.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), hindi mandato ng Presidential Action Cen­ter (PACe) ang mamigay ng pera at walang ganitong programa ang nabanggit na tanggapan.

“We have been made aware of false information circulating in nearby areas, claiming that the Presidential Action Center is distributing P5,000 in cash and kilos of rice. We want to clarify that this information is entirely false,” anang PCO.

Dinagsa ng maraming tao ang PACe nitong nakalipas na linggo matapos kumalat ang balitang namimigay umano ng pera at bigas. Ang PACe ay nasa loob ng Malacañang complex at maraming galing sa ibang mga lugar ang dumayo sa pagbakasakaling mabigyan sila ng umano’y ayuda.

Hinikayat ng PCO ang publiko na kapag may natanggap na ganitong impormasyon ay agad na i-validate o kaya ay mag-email sa pace@op.gov.ph upang mapigilan ang pagkalat ng maling impormasyon. (Aileen Taliping)