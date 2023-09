Pag-aaksyon ni David ‘di pasado kay Jeric?

Sa latest live interview ni Jeric Raval sa bagong noontime news program ng GTV na ‘Balita ko’, mukhang hindi pa ito napabilib sa action scenes ni David Licauco.

Tinanong kasi nina Connie Sison, Raffy Tima, at Aubrey Carampel kung may maibibigay bang tips or advise si Jeric sa mga baguhang action star.

At doon na nga nabanggit ang name ni David Licauco na first time mag-action at kasama pa niya sa ‘Maging Sino Ka Man’.

“Hasa pa! More practice! Marami pang ensayo! May galaw naman si David. Nakita ko naman mga kilos niya. Kaya niya naman,” ang sagot ni Jeric.

Ang chika tuloy ng netizens, mukhang hindi pa raw pasado sa OG action star ang ginawang stunt ng leading man ni Barbie Forteza, huh!

Well… (Ogie Narvaez Rodriguez)