Ogie bumalik muna ng ‘Pinas

Noong August 24 umalis ng Pilipinas si Ogie Alcasid pa-Amerika at dapat ay isang buwan siyang mananatili roon dahil hanggang September 22 pa ang ‘KilaboTitos’ concert tour nila ni Ian Veneracion.

Pero dahil bakante sila ng September 9 hanggang September 21 ay nagdesisyon si Ogie na umuwi muna ng bansa.

Noong September 8 kasi ang last show nila sa Canada at sa September 22 na uli sila magsu-show sa Honolulu, Hawaii.

Kaya nitong Lunes nga ay dumating na ng Pilipinas si Ogie at kahit pagod ay nag-‘It’s Showtime’ na.

Sabi ng mister ni Regine Velasquez-Alcasid, miss na niya ang ABS-CBN noontime show nila.

Kinailangan din daw umuwi muna ni Ogie dahil simula ngayong Martes hanggang Huwebes ay may band rehearsal siya para sa kanyang ‘Ogieoke: The Concert’ na magaganap on September 29 sa Newport Performing Arts Theater.

Nang makatsikahan nga namin si Ogie, nabanggit namin sa kanya na bilib kami sa kanyang energy dahil parang hindi siya napapagod, ha!

Pero sinabi nga ni Ogie na kailangan daw kasi niyang gawin lahat ng kanyang commitments.

Hindi rin daw siya puwedeng hindi um-appear sa ‘It’s Showtime’ dahil isa rin ito sa dahilan ng kanyang pag-uwi muna ng Pilipinas.

Pagbalik sa Amerika, diretso na raw si Ogie sa Honolulu.

Pero ang nakakaloka, bago umalis ng Pilipinas pa-Hawaii on September 19 ay may Hong Kong trip pa siya ng September 15 to 18.

‘Yun na! (Jun Lalin)