Novak Djokovic inalay 24th Grand Slam kay Kobe Bryant

HILAHOD si Novak Djokovic matapos ang 6-3, 7-6 (5), 6-3 panalo kay Daniil Medvedev sa final ng US Open sa New York nitong Linggo,

Sa gitna ng napakainit na temperatura sa Flushing Meadows, naigapang ni Djokovic ang panalo.

Sa court matapos masikwat ang kanyang record-extending 24th grand slam trophy, nagbigay-pugay si Djoko kay Kobe Bryant.

Hinubad niya ang basa sa pawis na damit, isinuot ang t-shirt na may no. 24 sa likod at sa harap ay larawan nila ni Kobe na nakasirkulo sa Mamba Forever.

Sa kalagitnaan ng second set na tumagal ng 1 hour, 44 minutes, nagpalitan ng 32 strokes ang magkatunggali para sa isang point.

Nang suputin ng net ang backhand ni Djoko, patihayang bumagsak ang Serb at kitang taas-baba ang dibdib. Naupo si Djokovic, sinabayan ng hiyawan ng crowd.

“I never imagined that I would be here standing with you talking about 24 Slams,” ani Djokovic, sa edad 36 ay oldest male champion ng torneo sa Open era. (Vladi Eduarte)