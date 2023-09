Natuto sana sa World Cup

GOOD day mga ka-Depensa, ka-Talakers at netizens.

Halos humigit-kumulang 2 weeks din na super games ng FIBA World Cup ang nasaksihan ng mga Pinoy.

World class games ang napanood natin na walang pinagkaiba sa laro na nakikita natin sa NBA. Kung taas, diskarte sa laro, sistema at abilidad ay makikita mo lahat sa mga manlalaro ng FIBA World Cuppers.

Maraming “so called” na dehado ang hindi pinalad sa laban tulad ng USA, Australia, France, Lithuania, Latvia, Slovenia, Montenegro etcetera.

Hindi din biro ang mga team na nagbakbakan sa semis tulad ng Germany at Canada. Puro world power sila pagdating sa basketball..

Kung titignan natin, halos naglalaro karamihan sa kanila sa NBA o European League. Suma total lahat mahusay, walang panapon, walang tambakan na laban, masistema ang mga team, ilan lang ang nagbabakaw sa laro.

Ang karaniwan na estilo o sistema ng mga World Cup players/teams ay mas matimbang sa PASA, HAND OFF, SCREENS at pagiging PHYSICAL sa LARO at malupit sa DEPENSA.

Hindi mo aakalain na ang taas nilanay 6’8, 6’9 o 7” at ang bibilis tumakbo, maliliksi at may tira sa TRES at marunong mag FULL COURT PRESS..

Sana meron tayong makuhang aral bilang panatiko sa basketball o masugid na tagasubaybay.

Hindi lang pwede natin tignan sa basketball ang puro OPENSA, kailangan din may DEPENSA. Iyan ang ibinahagi sa atin ng FIBA World Cup.

Hindi pwedeng ibase sa POPULARITY CONTEST ang pagpili sa magiging lineup ng national team.

Marami nang malalakas na team sa buong mundo ngayon tulad ng Serbia at Germany. Kaya kung maghahanda ang teams ngayon dapat habaan ang preparasyon, kumuha ng maayos na SPORTS PATRON at bumuo ng MATIBAY na lineup.