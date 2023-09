Mga Pinoy sa Morocco walang balak umuwi

Sa kabila ng trahedyang sinapit ng Morocco matapos itong tamaan ng malakas na lindol, wala pa rin umanong Filipino ang nais na umuwi sa Pilipinas.

Ayon kay Department of Foreign Affairs (DFA) Assistant Secretary Paul Cortez sa public hearing kahapon, hindi pa sila nakakatanggap ng pa­sabi na may mga Pinoy na gustong bumalik sa Pilipinas para makaiwas sa panganib ng malalakas na aftershock dito.

“So far, wala po sa kababayan natin ang humihingi ng repatriation. Kung meron man, nakahanda ang ating gobyerno na tulungan silang makauwi,” ani Cortez.

Nabatid na 4,600 ang mga Pinoy na nakatira sa Morocco at may 50 ang nasa Marrakesh na marami ang nasawi. Samantala, maaari aniyang tumawag ang mga Pinoy sa 212660764577 sa Philippine Embassy­ sa Rabat kung kailangan nila ng tulong.

“Fortunately, there are no Filipino casualties. When the earthquake struck, Filipinos all over Morocco, I believe, went out of their houses and apartments to the streets to seek safety,” ani nito.