Maraming buwan at mga planeta

Kakaiba ang naging panaginip ko, nakita ko kasi na nasa pinakamataas daw ako na part ng building. As in super taas ng rooftop kung nasaan ako. Wala naman daw ako sa edge ng building, basta nasa gitna ako. Tapos kitang-kita ko ‘yung napakalaking buwan. Full moon noon tapos meron pang lunar eclipse kaya nakakamangha panoorin. Pero, maya-maya ay nakita ko na marami pang buwan at parang mga planeta sa gilid. Hindi sila buong-buo pero parang mga aninag ng mga buwan at planeta ang nakita ko. Ano kaya ang kahulugan nito?

Jo

Ang matataas na gusali sa panaginip ay nakaugnay sa panibagong level sa iyong buhay na narating mo. Kumbaga, ito ang iyong life goals.

Tulad ng matataas na pangarap, ang mga matataas na gusali ay nabubuo sa pamamagitan ng dedikasyon, effort, at paglalaan ng panahon. Hindi ito basta-basta nabubuo na lamang na parang magic. Pinag-iisipan ito, pinagpaplanuhan, at binibigyan ng oras tulad ng iyong mga goal sa buhay.

Kinakailangan ng isang mataas na gusali ng matatag na pundasyon upang maging solida ang pagtayo nito at kayang maka-adopt sa iba’t ibang panahon o unos, gaya rin ng ginagawa natin sa ating sarili. Hindi naman tayo humihina habang tumatanda, dapat mas nagiging matatag tayo sa anumang hamon habang tayo ay nakakakuha ng wisdom sa ating mga karanasan.

Sa kabilang banda naman, sinasabi ng parte ng panaginip mong ito na maaaring masyado nang mataas ang tingin mo sa iyong sarili o kaya naman ay na-achieve mo na ang gusto mo at ngayon ay naghahanap ka ng mga bagay na beyond pa sa kung ano ang meron ka ngayon.

Positibong sign ito kaya naman anuman ang katuyan mo ngayon sa buhay, dapat mo ring isaaalang-alang ang mga susunod mong gagawin para magtagumpay ka pa.

Ang parte naman ng panaginip mo kung saan nakakita ka ng lunar eclipse ay isang hindi magandang pangitain. Posible kang makaharap ng mga problema, may mawawala sa iyo, o kaya naman ay madudungisan ang iyong pangalan.

May kaugnayan din ito sa mga planeta na iyong nakita sa panaginip, sinasabi nito na magkakaroon ng energy shift sa buhay mo. Maraming mga pagbabagong magaganap sa sarili mo at sa iyong paligid. Maaari ring may mangyari sa iyo na maikokonsidera mong misteryoso.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com