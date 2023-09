Lois Kaye Go haharabas sa Asiad women’s golf

PILIT ipagtatanggol ni 2018 Jakarta Asian Games gold medalist Lois Kaye Go ang hawak na gintong medalya sa pamumuno nito sa Philippine women’s golf squad na asam makamit ang back-to-back na korona sa team event sa pagsabak sa 19th Asian Games na gaganapin sa Hangzhou, China.

Naiwan sa palad ng produkto ng University of South Carolina na si Go ang pamumuno sa pambansang koponan sa pagkawala ng mga kakamping sina Yuka Saso, na pinili ang nasyonalidad bilang Japanese at Bianca Pagdanganan, na nagkakampanya naman sa Estados Unidos.

Makakasama ni Go, na pumang-anim sa individual play sa nakaraang 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia, ang papaangat na si Rianne Malixi, na pumang-apat sa SEAG, at si Chanelle Avaricio sa mga kababaihan.

Ang men’s team ay binubuo naman ng mga pro na sina Clyde Mondilla at Ira Alido kasama ang top amateur golfer na si Aidric Chan at Carl Jano Corpus.

Huling nagbigay ng medalya si Go sa Pilipinas sa 2018 Asian Games sa Jakarta, Indonesia at noong 2019 Manila Southeast Asian Games.

Matatandaan na iniuwi ni Yuka Saso ang gintong medalya sa women’s individual event ng golf upang matulungan sina Pagdanganan at Go na makamit din ang ginto sa women’s team event.

Si Saso ang itinanghal na may pinakamaraming naiuwing medalya na dalawang ginto habang si Pagdanganan ay may isang ginto at isang tanso.

Ang iba pang nagwagi ng gintong medalya noong 2018 Asian Games ay sina Margielyn Didal sa women’s street event ng skateboard at si Hidilyn Diaz sa women’s -53kgs event ng weightlifting.

Ang Pilipinas ay nakapagwagi ng kabuuang 21 medalya tampok ang 4 ginto, 2 pilak at 15 tanso sa paglahok nito sa 2018 Asian Games na ginanap sa lugar ng Jakarta at Palembang upang tumapos na nasa 19th oerall sa medal tally ng multi-sports na kompetisyon. (Lito Oredo)