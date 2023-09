Kurt Reyson, Letran handa na magdepensa

SISIMULAN ng reigning National Collegiate Athletic Association (NCAA) basketball champions Colegio de San Juan de Letran Knights sa pangunguna ni Kurt Reyson ang kanilang kampanya sa Season 99 kontra sa host school na Jose Rizal University Heavy Bombers, habang pagbibidahan naman ni last season MVP Will Gozum ang runner-up College of Saint Benilde Blazers laban sa Lyceum of the Philippines University Pirates sa pagbubukas ng panibagong mga aksyon sa Setyembre 24 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Nakatakdang makatapat ng Letran ang Heavy Bombers sa opening game sa alas-3 ng hapon na susundan naman ng harapan ng Blazers at Pirates sa alas-5 matapos ang Opening Ceremony sa alas-2.

Inaasahang aariba sa puntusan ang panibagong kapitan ng Muralla-based squad para hanapin ang kanilang ikaapat na sunod na kampeonato na mamanduhan ni bagong head coach Rensy Bajar.

Kumakamada ang 5-foot-9 guard ng 10.4 puntos, 4.2 rebounds at 2.6 assists kada laro para sa Letran Knights sa championship run noong nagdaang 98th season.

Magiging pangunahing playmaker at go-to-guy ng koponan sa paglisan ni court-general Fran Yu, gayundin ang mga beteranong sina Brent Paraiso, Tommy Olivario, King Caralipio at Louie Sangalang.

Makakatulong ni Reyson, na pinagbidahan ang Letran Knights sa 2023 FilOil EcoOil Preseason Cup at Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) Invitational Games sina Paolo Javillonar, Kobe Monje, Joshua Miclat, Kevin Santos, Rafael Go, Kyle Tolentino, habang magsisilbi naman ng isang taong residency si Rookie-MVP Jimboy Estrada mula St. Clare College-Caloocan na naglaro sa NAASCU.

Puntirya naman nina Gozum at Blazers na ginagabayan ni coacg Charles Tiu, ang matapos ang 23-taong pagkagutom sa kampeonato katulong sina Miggy Corteza, Prince Carlos, Robi Nayve, Felipe Marasigan, Chris Flores at Migs Oczon.

Todo ang recruitment na isinagawa ng koponan sa pagdagdag kina dating San Beda Red Lions skipper Tony Ynot, Justine Sanchez at Gab Cometa, gayundin si dating Emilio Aguinaldo College big man Allen Liwag, samantalang idinagdag naman sa coaching staff si dating Gilas Pilipinas head coach Rajko Toroman bilang consultant.

“It’s a challenge we’ve never encountered before, where there is now an abundance of players vying for the same position. It’s a favorable challenge, better than lacking options,” pahayag ni Tiu. “They will need to compete for their spots, as we also have a surplus of players.” (Gerard Arce)