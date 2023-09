KC rarampa sa SOHO filmfest

Umaapaw ngayon sa excitement at kasiyahan ang puso ni KC Concepcion dahil sa kauna-unahang pagkakataon ng kanyang pagbabalik-acting sa pelikula ay kasama pa ito sa isang international filmfest at ito ay ang SOHO Film Festival na gagawin sa New York City.

Nanawagan ng imbitasyon si KC sa kanyang mga kaibigan at kapwa Pinoy, pati na mga Fil-Am sa Amerika, para suportahan ang kanyang pelikula na ‘Asian Persuasion’.

Mababasa sa caption ng official poster ng pelikula ang imbitasyon ni KC para sa event.

Aniya, “Calling all my friends and Fil-Ams in America 6 days to go, and I’ll be at the @sohofilmfest for the first time as an actor representing my first international film ‘Asian Persuasion’ – am I seeing you there?”

Ibinalita ni KC na sold out na ang world premiere ng kanilang movie ngayong September 16, pero sa second day ng screening ay maaari pang makabili ng tickets.

“Our world premieres Sept. 16th is SOLD OUT, but you can still purchase your tickets for the Sept. 17th showing (2p @villageeastbyangelika). I’m sooooo nervous.”

Nagpahayag naman ng congratulatory at well-wishes sa kanya ang mga kaibigan ni KC sa industry.

Samantala, Kabilang rin sa mga Pinoy films na rarampa sa SOHO filmfest ay ang ‘Blue Room’ ni Direk Ma-an Asuncion-Danghalan na pinagbibidahan nina Elijah Canlas, Juan Karlos at ang ‘Velvet Sky’ na ni Direk Charles Jon Gray.